У МЗС назвали терміни завершення справи збитого літака МАУ

Справа щодо катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" може тривати щонайменше два роки. Однак, у разі звернення до міжнародного суду процес може затягнутися.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

Як пояснив дипломат, звернення до суду також є мирним способом врегулювання ситуації. Якщо розпочнеться судовий процес, то термін завершення справи триватиме щонайменше 5 років.

При цьому Єнін зазначив, що у світовій практиці не було випадків невиконання рішень суду.

"Були випадки, коли затягували з виконанням судового рішення, але зрештою вони всі виконувалися", - додав він.

Нагадаємо, літак Boeing 737 української авіакомпанії був збитий двома ракетами, випущеними іранськими військовими, у січні цього року поблизу Тегерану. Жертвами авіакатастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Нагадаємо, звернення до міжнародного суду у справі про катастрофу МАУ раніше не виключали в українському МЗС.

Іран затягує розслідування справи, пояснюючи це пандемією коронавірусу, однак в Україні не вважають це вагомим аргументом.

Тегеран досі не забезпечив розшифрування "чорних скриньок" літака МАУ, однак розслідування можна завершити й без цього етапу.