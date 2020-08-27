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У МЗС назвали непорівнянними Революцію Гідності і протести в Білорусі

Автор: Игорь Литвиненко

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав непорівнянними нинішню ситуацію в Білорусі з Революцією Гідності. Тема Білорусі обговорювалася під час зустрічі представників МЗС України із заступником держсекретаря США Стівеном Бигеном.

Про це Єнін написав у Facebook.

"Окремо обговорили політичні процеси в Білорусі. Події в Україні 2014 і в РБ в 2020 взагалі непорівнянні", - написав Єнін.

У той же час в пресс-службі МЗС України зазначили, що сторони погодилися, що білоруська влада повинна запобігти подальше насильство і показати бажання до мирного вирішення конфлікту, а також повинна розпочати переговори з опозицією.

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"Сторони підкреслили, що майбутнє Білорусі, має залежати виключно від білоруського народу, і ніякі зовнішні сили не повинні впливати на цей вибір", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше білоруська опозиція заявила про небажання повторення українського сценарій в Білорусі.

Також повідомлялося, що Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь у другу Україну.

У свою чергу у Росії заявили про "ризики українського сценарію" в Білорусі.

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