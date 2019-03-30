У МЗС назвали кількість ув’язнених українців закордоном, які не зможуть проголосувати

У пенітенціарних установах інших країн відбувають покарання понад 6 тисяч громадян України, які не зможуть взяти участь у президентських виборах 2019. Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

За даними МЗС, проголосувати закордоном не зможуть 6050 осіб, які перебувають у пенітенціарних установах.

"За наданою департаментом консульської служби МЗС інформацією, станом на 31 грудня 2018 року, кількість громадян України, які відбувають покарання закордоном становить 6050 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев заявив, що закордоном зможуть проголосувати лише ті, хто буде включений до списків та особисто прийде на виборчі дільниці.

Погорельцев наголосив, що проголосувати закордоном не зможуть громадяни України, які перебуватимуть у пенітенціарних установах чи лікарнях.

РБК-Україна писало, що в МЗС назвали найбільшу і найменшу закордонну виборчу дільницю на українських виборах. Усього в 72 країнах створено 101 виборчу дільницю. Найбільша закордонна виборча дільниця розташована у Молдові.

Крім того, президентські вибори 2019 у закордонному виборчому окрузі будуть контролювати 153 спостерігача.