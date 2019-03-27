МЗС назвав кількість спостерігачів за виборами за кордоном

За виборами 2019 у закордонному виборчому окрузі спостерігатимуть 153 спостерігача. Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, їм буде надане повне сприяння з боку представників МЗС та дільничих виборчих комісій.

"Наразі у нас зареєстровано 153 спостерігача. Це спостерігачі від громадських організацій і від кандидатів президента", - повідомив Погорельцев.

РБК-Україна писало, що, станом на 27 березня, в Україну прибули вже 1150 міжнародних спостерігачів. Це майже половина від усієї кількості.

Зокрема, ЦВК відмовив у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у МЗС назвали найбільшу та найменшу закордонні виборчі дільниці на українських виборах. Загалом у 72 країнах створено 101 виборчу дільницю. Найбільша закордонна виборча дільниця розташована у Молдові.