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Що треба знати перед поїздкою за кордон: рекомендації МЗС

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 20:35
Що треба знати перед поїздкою за кордон: рекомендації МЗС
Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Українське МЗС радить ретельніше готуватися до закордонних подорожей

Через складну епідемічну ситуацію у світі більшість країн забороняють або обмежують в’їзд іноземних туристів. У Міністерстві закордонних справ пояснили алгоритм дій під час планування подорожей за кордон.

Відповідні рекомендації оприлюднило МЗС.

Дипломати наголошують: аби під час подорожей не потрапити у скрутну ситуацію, на етапі планування поїздки потрібно здійснити низку дій, зокрема:

  • зв'язатися з авіакомпанією, турфірмою чи оператором, через якого бронювалася поїздка. Необхідно уточнити актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірити статус бронювання;
  • зв’язатися з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож, а також із представництвом цієї держави в Україні, актуалізувати карантинні обмеження;
  • вивчити умови страхового полісу. Переконатися, що він покриває втрати, які можуть виникнути у випадку надзвичайної ситуації, в тому числі, інфікування коронавірусом;
  • подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів, покупки нових квитків, вимушеного перебування в країні більше запланованого тощо);
  • взяти у подорож різні платіжні засоби - платіжні картки, готівку і т.д;
  • взяти у подорож необхідні медичні препарати "з запасом" - на випадок вимушеної затримки за кордоном;
  • перевірити стан здоров’я перед поїздкою. Особливо це стосується осіб старшого віку та тих, хто має хронічні захворювання, наприклад, бронхіальну астму, діабет, серцево-судинні захворювання тощо;
  • перевірити інформацію про можливість в’їзду чи транзитного проїзду через наявні офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної мапи МЗС (tripadvisor.mfa.gov.ua/map).

У МЗС також повідомили, що ініціювали проведення роз’яснювальної роботи з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України. Оскільки саме авіакомпанії продають українцям білети до країн, які не дозволяють в’їзд українським туристам.

Нагадаємо, 17 українських туристів вилетіли до Афін з Києва рейсами Ryanair і Wizz Air. Однак їх не випустили з аеропорту через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн.

В українському МЗС заявили, що причиною інциденту стала помилка у роботі авіакомпаній.

РБК-Україна писало, які країни погодилися відкрити кордони для українців.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України путешествия
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