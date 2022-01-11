МЗС про напад РФ на Україну: відповімо всіма можливими способами

"США - наш стратегічний партнер. Ми віримо в американську систему та інститути щодо позиції України", - заявила Джапарова.

При цьому вона додала, що дипломати попередили європейських і американських партнерів, що безпека України не може обговорюватися без України.

"Ми повинні дуже чітко сказати Росії, чого їй слід очікувати, якщо вона знову нападе на Україну: дипломатичної, економічної відповіді і відповіді у сфері безпеки. Головна ідея російської політики - зберегти контроль над колишніми радянськими республіками. Але холодна війна закінчилася", - додала Джапарова.

Говорячи про можливий напад Росії на Україну, заступник глави МЗС України заявила, що українська армія сильно змінилася, а Україна вже не та країна, що була у 2014 році.

"Ми не країна 2014 року. Українська армія кардинально змінилася. Йдеться не тільки про військову відповідь, а й про впевненість. Якщо відбудеться напад, ми відповімо чітко, всіма можливими способами", - заявила Джапарова.