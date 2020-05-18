МЗС Лівії висловив протест представникові ООН

Координатор ООН з надання гуманітарної допомоги Лівії Якуб Ель Хильо був викликаний в МЗС Лівії. Там йому був виражений протест у зв'язку з відмовою засудити атаки на лівійську столицю з боку Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Дипломату було вказано на помилковість його висловлювань щодо дій путчистів.

"Позиція Офісу ООН з Координації гуманітарної допомоги, озвучена в ЗМІ, спрямована на зрівняння вбивць і жертв, незважаючи на всю очевидність скоєних злочинів", - йдеться в заяві.

У МЗС нагадали, що в результаті нападів прихильників Хафтара страждають мирні жителі, зруйновано безліч будинків і медустанов, приведено у непридатний стан порт, виникли перебої з подачею води і електрики.

В МЗС Лівії закликали представників офісу ООН надалі проявляти більш "гуманний" підхід, коментуючи події в країні.

Як відомо, раніше координатор ООН з надання гуманітарної допомоги Лівії Якуб Ель Хильо відмовився засудити прихильників Халіфи Хафтара за скоєні ними злочини. За його словами, це не входить в компетенцію офісу ООН з Координації гумпомощи, а є прерогативою відповідних комітетів з розслідування, що діють при Всесвітній організації.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року веде наступ на Тріполі.

РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні".