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Армія Хафтара атакувала аеропорт Тріполі

Новини » Надзвичайні події     09.05.2020 - 04:52
Армія Хафтара атакувала аеропорт Тріполі
Фото: Халіфа Хафтар (twitter.com/AJEnglish)

Атака тривала близько години

Лівійська національна армія (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара піддала ракетному обстрілу міжнародний аеропорт "Мітіга" в Тріполі і прилеглі квартали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Атака тривала близько години. В результаті нападу території завдано матеріальної шкоди, в ході інциденту ніхто не постраждав.

Жертвами сил Хафтара з початку місяця стали 15 мирних жителів, ще 30 людей отримали поранення. Як повідомляється, за останній період прихильники генерала-путчиста понесли значні втрати в зіткненнях з урядовими військами.

Як відомо, у Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі з 2014 року існує щонайменше чотири паралельних уряду. Найбільше влади у міжнародно визнаного уряду національної єдності на чолі з Фаизом Сараджой, яке базується в столиці країни Тріполі і яке підтримала ООН, і у Лівійської національної армії на чолі з військовим генералом Халіфою Хафтаром на сході країни.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року веде наступ на Тріполі.

РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні".

Теги Новини України Ливия
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