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Ердоган заявив, що війною в Лівії керує Росія

Новини » Політика     16.02.2020 - 05:39
Ердоган заявив, що війною в Лівії керує Росія
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (kremlin.ru)

Президент Туреччини заявив, що у нього є фотодокази цим заявам

Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомивши про наявні у нього докази, передає телеканал NTV.

Зокрема, він показав журналістам фотографію, де відображені командувач Лівійської національної армією Халіфа Хафтар, людина, яка є главою приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", міністр оборони РФ Сергій Шойгу і керівник Генштабу ЗС Валерій Герасимов.

"Це вищі військові чиновники. Зараз вони керують "Вагнером". Вони як і раніше говорять, що не мають до нього ніякого відношення. В даний час Росія керує війною на вищому рівні", - сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, раніше Ердоган звинуватив сирійські урядові війська, які також підтримує Росія, в умисних атак по мирним жителям в Ідлібі. Ердоган заявив, що Туреччина має намір вибити сирійські війська за межі турецьких спостережних пунктів в Ідлібі до кінця лютого.

Додамо, що США і Туреччина обговорюють відповідь на атаки сил президента Башара Асада і російського контингенту проти мирних поселень і міжнародних спостерігачів в Ідлібі.

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