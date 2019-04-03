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У Литві до 7 років в'язниці засудили шпигуна, який працював на РФ

Новини » Політика    03.04.2019 - 19:35
У Литві до 7 років в'язниці засудили шпигуна, який працював на РФ
Фото: Роман Шешель (delfi.lt)

Засуджений збирав дані про військові кораблі НАТО

У Литві Клайпедський окружний суд засудив до семи років позбавлення волі звинуваченого у шпигунстві на користь Росії громадянина Литви Романа Шешеля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.

Вказано, що Шешель збирав дані про військові кораблі НАТО.

"У середу Клайпедський окружний суд засудив до семи років позбавлення волі звинуваченого в шпигунстві на користь Росії за збір даних про військові кораблі НАТО, компанію Klaipedos nafta та інші об'єкти громадянина Литви Романа Шешеля", - йдеться у повідомленні.

При цьому Шешель свою провину не визнає і з обвинуваченнями не згоден.

Видання уточнює, що Генпрокуратура пропонувала засудити його до восьми років позбавлення волі. При цьому за шпигунство закони Литви передбачають позбавлення волі від трьох до п'ятнадцяти років.

ГПУ Литви інформує, що Романа Шешеля, який народився 1974 року у Росії і проживав у Брянську, завербувала російська розвідка. Він виконував завдання, пов'язані зі збором інформації і передачею її розвідувальним організаціям цієї держави.

Зібрані дані дозволяють вважати, що обвинувачений з 2015 року до його затримання у грудні 2017 року збирав і передавав інформацію про Військово-морські сили Литви, судна НАТО і техніку, яку вони перевозять, об'єкти, що знаходяться у Клайпеді та Клайпедському морському порту, включаючи й ті, що мають стратегічне значення для нацбезпеки держави.

Нагадаємо, в Литві колишнього міністра оборони СРСР засудили до 10 років в'язниці.

Як писало РБК-Україна, в Литві двоє колишніх співробітників авіабази в Шауляї, яка підпорядковується Військово-повітряним силам країни, шпигували на користь Російської Федерації.

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