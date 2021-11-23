МЗС Литви вручив ноту протесту білоруському дипломату

МЗС Литви вручив ноту протесту представнику посольства Білорусі. Ноту вручили через плани Мінська почати фізичний пуск другого енергоблоку БелАЕС до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.
У литовському відомстві заявили, що введення енергоблоку в експлуатацію подвоїть загрози ядерній безпеці і навколишньому середовищу в Литві та інших країнах регіону.
"Представнику посольства Беларусі в Литві вручили ноту протесту у зв'язку з планами Мінська почати фізичний пуск другого енергоблоку БелАЕС до кінця року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, перший енергоблок Білоруської атомної електростанції у червні був включений в об'єднану енергосистему країни.
Після цього Литва припинила імпорт електрики з Білорусі через свої електромережі.
Також РБК-Україна повідомляло, що введення в експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС планувалося на 2020 рік, другого - на 2021; а Литва просила Мінськ зупинити запуск атомної станції і допустити на неї міжнародних експертів.