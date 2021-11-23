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МЗС Литви вручив ноту протесту білоруському дипломату

Автор: Анастасія Рокитна

МЗС Литви вручив ноту протесту представнику посольства Білорусі. Ноту вручили через плани Мінська почати фізичний пуск другого енергоблоку БелАЕС до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

У литовському відомстві заявили, що введення енергоблоку в експлуатацію подвоїть загрози ядерній безпеці і навколишньому середовищу в Литві та інших країнах регіону.

"Представнику посольства Беларусі в Литві вручили ноту протесту у зв'язку з планами Мінська почати фізичний пуск другого енергоблоку БелАЕС до кінця року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перший енергоблок Білоруської атомної електростанції у червні був включений в об'єднану енергосистему країни.

Після цього Литва припинила імпорт електрики з Білорусі через свої електромережі.

Також РБК-Україна повідомляло, що введення в експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС планувалося на 2020 рік, другого - на 2021; а Литва просила Мінськ зупинити запуск атомної станції і допустити на неї міжнародних експертів.

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