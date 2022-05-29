МЗС Литви про створення союзу проти Росії: зараз потрібно зміцнювати вже існуючі альянси

Литва поки не отримувала конкретних пропозицій про те, який проект Європейського альянсу проти Росії запропонував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Однак зараз актуально зміцнювати вже існуючі союзи.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Все ж (потрібно - ред.) посилити НАТО, вирішувати дилеми, що стоять перед нами, наприклад, вето Туреччини, не закривати двері, не відмовляти Україні та іншим країнам в можливості вступу в НАТО, адже це найсерйозніша гарантія безпеки в майбутньому", - заявив він. Ландсбергіс підкреслив, що до тих пір, поки Україна йде на шляху до Альянсу, союзники повинні "допомагати їй вступити в НАТО і потім мати армію і оборону, відповідні стандартам НАТО".