МЗС Литви відвідав лінію розмежування в Луганській області

Дипломат написав послання українському народу

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відвідав лінію розмежування у Луганській області. Про це він заявив в Twitter.

"Відвідую лінію розмежування у Луганській області на сході України. Литва і міжнародна спільнота підтримують вашу боротьбу за свободу і євроатлантичне майбутнє країни", - написав глава МЗС.

Дипломат також написав послання українському народу.

"Ваша битва з агресором не забута", - заявив він.

Лінкявічюс опублікував знімок з українськими військовими біля таблички з назвою населеного пункту Катеринівка.

Visiting Contact Line in #Luhansk region, East Ukraine.

My message to the people of Ukraine:

Your fight against aggressor is not forgotten.

Your struggle for freedom & Euro-Atlantic future of your country is supported.#Lithuania and International Community stand with #Ukraine. pic.twitter.com/Z6h6W6V6VL — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 22, 2018

Нагадаємо, раніше МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликав РФ звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриманого режисера Олега Сенцова, який знаходиться в російській в'язниці і голодує в знак протесту більше трьох тижнів", - написав міністр у Twitter.