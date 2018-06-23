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МЗС Литви відвідав лінію розмежування в Луганській області

НовиниПолітика    23.06.2018 - 06:50
Фото: українські військові і Лінас Лінкявічюс (twitter.com/Linkevicius)
Фото: українські військові і Лінас Лінкявічюс (twitter.com/Linkevicius)

Дипломат написав послання українському народу

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відвідав лінію розмежування у Луганській області. Про це він заявив в Twitter.

"Відвідую лінію розмежування у Луганській області на сході України. Литва і міжнародна спільнота підтримують вашу боротьбу за свободу і євроатлантичне майбутнє країни", - написав глава МЗС.

Дипломат також написав послання українському народу.

"Ваша битва з агресором не забута", - заявив він.

Лінкявічюс опублікував знімок з українськими військовими біля таблички з назвою населеного пункту Катеринівка.

Нагадаємо, раніше МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликав РФ звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриманого режисера Олега Сенцова, який знаходиться в російській в'язниці і голодує в знак протесту більше трьох тижнів", - написав міністр у Twitter.

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Теги публікації: Литва, Луганськ, МЗС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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