МЗС Литви відвідав лінію розмежування в Луганській області

Дипломат написав послання українському народу
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відвідав лінію розмежування у Луганській області. Про це він заявив в Twitter.
"Відвідую лінію розмежування у Луганській області на сході України. Литва і міжнародна спільнота підтримують вашу боротьбу за свободу і євроатлантичне майбутнє країни", - написав глава МЗС.
Дипломат також написав послання українському народу.
"Ваша битва з агресором не забута", - заявив він.
Лінкявічюс опублікував знімок з українськими військовими біля таблички з назвою населеного пункту Катеринівка.
Visiting Contact Line in #Luhansk region, East Ukraine.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 22, 2018
My message to the people of Ukraine:
Your fight against aggressor is not forgotten.
Your struggle for freedom & Euro-Atlantic future of your country is supported.#Lithuania and International Community stand with #Ukraine. pic.twitter.com/Z6h6W6V6VL
Нагадаємо, раніше МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликав РФ звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.
"Ми закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриманого режисера Олега Сенцова, який знаходиться в російській в'язниці і голодує в знак протесту більше трьох тижнів", - написав міністр у Twitter.