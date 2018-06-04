В МЗС Литви закликали Росію звільнити Сенцова

Політв'язень Олег Сенцов в знак протесту голодує вже більше трьох тижнів

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав Російську Федерацію (РФ) звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це він написав у своєму Twitter.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриманого режисера Олега Сенцова, який знаходиться в російській в'язниці і голодує в знак протесту більше трьох тижнів", - написав міністр.

We call on #Russia to stop #HumanRightsViolations and immediately release illegally detained prominent #Ukraine filmmaker Oleg #Sentsov who is imprisoned in Ukrainian in the prison Arctics, and now on hunger strike for more than 3 weeks. #FreeSentsov pic.twitter.com/8PuddqCO4N — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 4, 2018

Відзначимо, що в 2015 році суд Росії визнав Сенцова винним у підготовці вибухів біля меморіалу "Вічний вогонь" та пам'ятника Леніну в Сімферополі і засудив до 20 років ув'язнення. Сенцов свою провину не визнає і 14 травня 2018 він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів в РФ.

Нагадаємо, 2 червня в Києві на Майдані Незалежності пройшла акція в підтримку утримуваного в Росії Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Аналогічні акції відбулися в більш ніж 70 містах світу.