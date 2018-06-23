Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

МИД Литвы посетил линию разграничения в Луганской области

НовостиПолитика    23.06.2018 - 06:50
Фото: украинские военные и Линас Линкявичюс (twitter.com/Linkevicius)
Фото: украинские военные и Линас Линкявичюс (twitter.com/Linkevicius)

Дипломат написал послание украинскому народу

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил линию разграничения в Луганской области. Об этом он заявил в Twitter.

"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Литва и международное сообществ поддерживают вашу борьбу за свободу и евроатлантическое будущее страны", - написал глава МИД.

Дипломат также написал послание украинскому народу.

"Ваша битва с агрессором не забыта", - заявил он.

Линкявичюс опубликовал снимок с украинскими военными возле таблички с названием населенного пункта Екатериновка.

Напомним, ранее МИД Литвы Линас Линкявичюс  призвал РФ освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова. 

"Мы призываем Россию немедленно освободить незаконно задержанного режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме и голодает в знак протеста более трех недель", - написал министр в Twitter.

Глава МИД Молдовы попросил РФ спокойно реагировать на резолюцию ООН по Приднестровью Под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании
Теги публикации: Литва, Луганск, МИД Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь