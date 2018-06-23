МИД Литвы посетил линию разграничения в Луганской области

Дипломат написал послание украинскому народу

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил линию разграничения в Луганской области. Об этом он заявил в Twitter.

"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Литва и международное сообществ поддерживают вашу борьбу за свободу и евроатлантическое будущее страны", - написал глава МИД.

Дипломат также написал послание украинскому народу.

"Ваша битва с агрессором не забыта", - заявил он.

Линкявичюс опубликовал снимок с украинскими военными возле таблички с названием населенного пункта Екатериновка.

Visiting Contact Line in #Luhansk region, East Ukraine.

My message to the people of Ukraine:

Your fight against aggressor is not forgotten.

Your struggle for freedom & Euro-Atlantic future of your country is supported.#Lithuania and International Community stand with #Ukraine. pic.twitter.com/Z6h6W6V6VL — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 22, 2018

Напомним, ранее МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал РФ освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Мы призываем Россию немедленно освободить незаконно задержанного режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме и голодает в знак протеста более трех недель", - написал министр в Twitter.