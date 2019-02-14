МЗС Куби заявив про підготовку висадки спецназу США у Венесуелі

За даними кубинської сторони, США нарощують сили в Карибському басейні

Министерство иностранных дел Кубы располагает данными о подготовке высадки спецназа США в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Кубы.

По данным МИД Кубы, с 6 по 10 февраля в Пуэрто-Рико, на авиабазу Сан-Исидро в Доминикане и в другие страны Карибского бассейна, в которых находится американский спецназ и морская пехота, прилетали несколько военных самолетов США. При этом кубинские власти считают, что Вашингтон наращивает силы для высадки в Венесуэле для поддержки оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Кроме того, Гавана заявила, что США якобы намерены "сфабриковать гуманитарный повод" для введения войск в Венесуэлу.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Венесуэлы готово к переговорам с Гуайдо.

На прошлой неделе Хуан Гуайдо заявил, что не исключает военного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в стране. До этого президент США Дональд Трамп назвал военное вмешательство одним из вариантов развития ситуации в Венесуэле. Отметим, Гуайдо временным президентом признали большинство стран Евросоюза, США, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств.