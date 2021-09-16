МЗС про нібито причетність України до диверсії в Криму: чергова провокація

Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення на адресу української сторони в нібито причетності до диверсії на газопроводі в окупованому Криму. Київ вважає це черговою російською провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява МЗС .

Повідомляється, що в МЗС звернули увагу на заяви російської ФСБ про нібито причетність української військової розвідки і Меджлісу кримськотатарського народу до акцій протестів проти окупантів.

"Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газопроводі, як чергову провокацію з боку Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Також в МЗС зазначають, що поширені в ЗМІ відео з "зізнаннями" незаконно затриманих громадян України були отримані шляхом застосування жорстоких тортур.

"Вимагаємо від Російської Федерації негайно звільнити незаконно затриманих громадян України і припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу. Закликаємо світову спільноту приєднатися до того, щоб звільнити з російських в'язниць і катівень всіх незаконно утримуваних громадян України", - йдеться в заяві.