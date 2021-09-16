ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МЗС про нібито причетність України до диверсії в Криму: чергова провокація

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 вересня 2021 15:32
МЗС про нібито причетність України до диверсії в Криму: чергова провокація Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення на адресу української сторони в нібито причетності до диверсії на газопроводі в окупованому Криму. Київ вважає це черговою російською провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява МЗС.

Повідомляється, що в МЗС звернули увагу на заяви російської ФСБ про нібито причетність української військової розвідки і Меджлісу кримськотатарського народу до акцій протестів проти окупантів.

"Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газопроводі, як чергову провокацію з боку Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Також в МЗС зазначають, що поширені в ЗМІ відео з "зізнаннями" незаконно затриманих громадян України були отримані шляхом застосування жорстоких тортур.

"Вимагаємо від Російської Федерації негайно звільнити незаконно затриманих громадян України і припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу. Закликаємо світову спільноту приєднатися до того, щоб звільнити з російських в'язниць і катівень всіх незаконно утримуваних громадян України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше російська ФСБ в окупованому Криму звинуватила українську розвідку в тому, що через Меджліс нібито намагалися організувати протести.

А в епізоді з нібито диверсією в причетності до нього звинуватили заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, якому тепер загрожує 15 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ МЗС Крим
NEWS
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
DAILY
Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися