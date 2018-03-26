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Лідер КНДР здійснив перший закордонний візит, - Bloomberg

НовиниПолітика    26.03.2018 - 20:45
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

Кім Чен Ин вперше з моменту свого приходу до влади покинув межі країни

Глава Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин вперше з моменту свого приходу до влади покинув межі країни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією.

Згідно з інформацією агентства, лідер КНДР відбув з візитом до Пекіна (Китай).

Китайське видання South China Morning Post підтверджує інформацію про візит Кім Чен Ина в Китай. Відзначено, що повідомленню Bloomberg передувала активізація сил безпеки Китаю на півночі країни, біля кордону з Північною Кореєю. За даними китайського видання, служби безпеки країни концентрувалися в провінції Ляонін біля кордону із КНДР.

Як відомо, батько і дід Кім Чен Ина зазвичай використовували саме поїзд для зарубіжних поїздок.

Крім того, японське агентство Kyodo повідомило про візит лідера КНДР. При цьому зазначається, що не можна однозначно стверджувати, що це саме Кім Чен Ин. Офіційно в МЗС КНР підтвердити візит північнокорейського лідера в Китай відмовилися.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що очікують зустріч між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, хоча Пхеньян ще публічно не заявив про зустріч.

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Теги публікації: КНДР, Китай, Кім Чен Ин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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