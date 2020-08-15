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Вибори у Білорусі: штаб Тіхановської виступив проти перерахунку голосів

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 20:55
Вибори у Білорусі: штаб Тіхановської виступив проти перерахунку голосів
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Україна

У штабі вважають, що світова спільнота визнає законним президентом Тіхановську

Штаб головної опонентки чинної влади Білорусі Світлани Тіхановської виступає проти проведення другого туру виборів. Також штаб виступає проти перерахунку голосів.

Про це прес-секретар Тіхановської Ганна Красуліна заявила в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Вона висловила впевненість у тому, що світова спільнота визнає Тіхановську законним президентом.

"Ні про який другий тур мови бути не може. Ні про який перерахунок голосів, а зараз ходять ідеї перерахувати, теж мови бути не може, тому що ми вже бачимо свідоцтва, фотографії, що палять бюлетені. Ми знаємо, що бюлетені знищені", - сказала вона.

Нагадаємо, ЦВК Білорусі відхилив всі скарги на результати виборів президента.

Раніше повідомлялося, що за результатами голосування президентом Білорусі обрали чинного лідера країни Олександра Лукашенка.

Також зазначимо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, про що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним.

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