У МЗС вивчають можливість евакуації українців з Китаю через вірус

У Міністерстві закордонних справ України вивчають можливість евакуації українських громадян з Китаю у зв'язку з поширенням у країні захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV). Про це повідомляє посольство України в Китаї у своєму Facebook.

Так, посольство закликає українців виїхати з країни.

"До уваги громадян, які перебувають на території Китаю! У зв’язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), ПУ в КНР настійливо рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Китаю, виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримує контакти з відповідними органами КНР.

"Проробляються усі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження. Серед іншого вивчається і можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом нашої держави", - поінформували у посольстві.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликає міжнародне співтовариство зберігати спокій і не рекомендує евакуацію іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, від спалаху коронавірусу померли 106 осіб, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією.

Підкреслимо, країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусів, який швидко поширюється.