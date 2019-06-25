МЗС Ірану: санкції США закривають шлях дипломатії

Санкції США проти Ірану, які були введені 24 червня, назавжди закривають шлях для дипломатії. Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє Reuters.

За його словами, Трамп знищує всі міжнародні механізми, що "покликані підтримувати мир і стабільність на планеті".

"Введення непотрібних санкцій проти верховного лідера Ірану (аятоли Алі Хаменеї, - ред.), а також глави іранської дипломатії (Джавада Заріфа, - ред.) назавжди закриває шлях для дипломатії", - заявив Мусаві.

Нагадаємо, США ввели санкції щодо управління вищого керівника Ірану, які передбачають також подальші санкції у відношенні осіб, пов'язаних з цим відомством. Американські дипломати зазначили, що кампанія дипломатичної ізоляції і максимального економічного тиску буде продовжуватися, поки Іран не піде на переговори з США.

РБК-Україна писало, що 24 червня Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій проти Ірану.

До цього Трамп схвалив наступальний кібер-удар, який відключив комп'ютерні системи Ірану, використовувані для керування запуском ракет.