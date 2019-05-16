У МЗС Ірану відповіли на санкції США

За словами міністра, посилення санкцій США неприйнятно в той час, коли Іран прихильний міжнародного ядерного угоди

Глава міністерства закордонних справ Ірану Мухамед Зариф назвав посилення санкцій Сполученими Штатами Америки "неприйнятним". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами міністра, посилення санкцій США неприйнятно в той час, коли Іран прихильний міжнародного ядерного угоди.

Слова Зафіра прозвучали на тлі зростаючої напруженості на Близькому Сході, у зв'язку із звинуваченнями Ірану в саботажі щодо нафтових танкерів в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також через відправку військових кораблів і бомбардувальників США в Перську затоку.

Виступаючи в Токіо, Зариф підкреслив, що реакція його країни на дії США в рамках нинішнього ядерного угоди і прав Ірану.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Агентстві національної безпеки США вважають, що за диверсією проти комерційних судів у водах Об'єднаних Арабських Еміратів можуть стояти сили, які симпатизують або працюють на Іран. У той же час у США вважають, що до теракту не причетні безпосередньо іранські військові.

Крім того, іранський генерал пригрозив США "ударом в голову". За словами командувача Корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Хосейна Саламі, якщо Вашингтон піде на силові заходи проти Тегерана, то іранські війська будуть змушені нанести удар в голову".

Сполучені Штати направлять на Близький Схід систему. У Перській затоці до ударної групи авіаносця США Abraham Lincoln відправлять корабель USS Arlington з амфібіями і літаками на борту, а також на базу в Катарі були доставлені бомбардувальники B-52.