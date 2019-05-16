В МИД Ирана ответили на санкции США

По словам министра, ужесточение санкций США неприемлемо в то время, когда Иран привержен международному ядерному соглашению

Глава министерства иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф назвал ужесточение санкций Соединенными Штатами Америки "неприемлемым". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам министра, ужесточение санкций США неприемлемо в то время, когда Иран привержен международному ядерному соглашению.

Слова Зафира прозвучали на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, в связи с обвинениями Ирана в саботаже в отношении нефтяных танкеров в Объединенных Арабских Эмиратах, а также из-за отправки военных кораблей и бомбардировщиков США в Персидский залив.

Выступая в Токио, Зариф подчеркнул, что реакция его страны на действия США - в рамках нынешнего ядерного соглашения и прав Ирана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Агентстве национальной безопасности США считают, что за диверсией против коммерческих судов в водах Объединенных Арабских Эмиратов могут стоять силы, симпатизирующие или работающие на Иран. В то же время в США считают, что к теракту не причастны непосредственно иранские военные.

Кроме того, иранский генерал пригрозил США "ударом в голову". По словам командующего Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Хосейна Салами, если Вашингтон пойдет на силовые меры против Тегерана, то иранские войска будут вынуждены нанести "удар в голову".

Также Соединенные Штаты направят на Ближний Восток систему ПРО. В Персидском заливе к ударной группе авианосца США Abraham Lincoln отправят корабль USS Arlington с амфибиями и самолетами на борту, а также на базу в Катаре были доставлены бомбардировщики B-52.