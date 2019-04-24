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Видача паспортів РФ жителям Донбасу: МЗС ініціює обговорення в рамках РБ ООН

Новини » Політика    24.04.2019 - 18:21
Видача паспортів РФ жителям Донбасу: МЗС ініціює обговорення в рамках РБ ООН
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні Путін спростив видачу російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР"

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС України негайно ініціювати обговорення в рамках Ради безпеки ООН питання надання жителям ОРДЛО російських паспортів. Про це він повідомив під час свого офіційного звернення.

Також Порошенко доручив МЗС ініціювати обговорення рішення РФ ОБСЄ та Європейським союзом.

"У цьому зв'язку доручив МЗС негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради безпеки ООН, а також інших міжнародних форматах, зокрема в ОБСЄ і ЄС", - заявив Порошенко.

Також Порошенко закликав міжнародних партнерів "не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні і злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій".

Порошенко заявив, що Кремль порушує міжнародне гуманітарне право. Він закликає Захід посилити санкції проти РФ. Зокрема, президент заявив, що такими діями РФ порушує мінські домовленості.

Сьогодні Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

 

 

 

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