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Выдача паспортов РФ жителям Донбасса: МИД инициирует обсуждение в рамках СБ ООН

Новости » Политика    24.04.2019 - 18:21
Выдача паспортов РФ жителям Донбасса: МИД инициирует обсуждение в рамках СБ ООН
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня Путин упростил выдачу российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР"

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины немедленно инициировать обсуждение в рамках Совбеза ООН вопроса предоставления жителям ОРДЛО российских паспортов. Об этом он сообщил во время своего официального обращения.

Также Порошенко поручил МИД инициировать обсуждение решения РФ ОБСЕ и Европейским союзом.

"В этой связи поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС", - заявил Порошенко.

Также Порошенко призывал международных партнеров "не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций".

Также Порошенко заявил, что Кремль нарушает международное гуманитарное право. Он призывает Запад усилить санкции против РФ. В частности, президент заявил, что такими действиями РФ нарушает минские договоренности.

Сегодня Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

 

 

 

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