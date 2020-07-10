МЗС Грузії знову викликало українського посла через заяви Саакашвілі

Міністерство закордонних справ Грузії викликало українського посла Ігоря Долгова через заяви Михайла Саакашвілі про нелегітимність нинішнього грузинського уряду. У Грузії вважають, що такі заяви завдають шкоди відносинам двох країн, а також порушують грузинське законодавство.

Про це повідомили в прес-службі МЗС Грузії.

"Грузинська сторона висловила сподівання, що українська сторона правильно оцінить цей факт, і обидві країни докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин. За словами українського посла, він передасть позицію офіційного Тбілісі Києву", - йдеться в повідомленні.

Також глава МЗС Грузії Давид Залкалиани зв'язався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой.

"Глава МЗС України висловив стурбованість з приводу інциденту і пообіцяв прояснити ситуацію своєму колезі", - зазначили в Грузії.

Нагадаємо, нещодавно колишній президент Грузії, а нині голова виконавчого комітету ради Національного реформ України Михайло Саакашвілі заявив, що грузинський уряд є нелегітимним. Після цього в парламенті Грузії відзначили, що Києву доведеться дати роз'яснення з цього висловлювання.

Це вже не перший дипломатичний конфлікт між Україною і Грузією через Саакашвілі.

Так на початку червня українського посла в Грузії викликали через заяви Саакашвілі про парламентські вибори в країні.

До цього, дипломатичний скандал між країнами стався після призначення Саакашвілі на посаду в Нацрада реформ, так як він оголошений в розшук грузинською стороною.