Посол Фінляндії завершив дипломатичну місію в Україні

Фото: зустріч Олени Зеркаль і посла Фінляндії (mfa.gov.ua)

Зеркаль подякувала послу Фінляндії за допомогу у проведенні системних реформ в Україні

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції України Олена Зеркаль прийняла посла Фінляндії в Україні Юху Виртанена у зв'язку з завершенням його дипломатичної місії в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ України.

"В ході зустрічі було відзначено високий рівень українсько-фінляндського співробітництва та відзначили важливість поглиблення двосторонньої взаємодії, зокрема, у контексті головування Фінляндії в Раді ЄС з 1 липня", - йдеться в повідомленні.

Зеркаль подякувала Фінляндію за допомогу у проведенні системних реформ в Україні, насамперед у сферах енергоефективності та реформування шкільної освіти, і побажала послу Фінляндії успіхів в його подальшій професійній кар'єрі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посол Соединненых Штатів Америки в Україні Марі Йованович завершує дипломатичну каденцію у Києві.

Раніше посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади, так як у неї закінчується дипломатична місія. 20 травня посол повернеться до Вашингтона. Вона займала цю посаду три роки.