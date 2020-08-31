МЗС Німеччини викликав білоруського посла через затримання журналістів

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Білорусі Дениса Сидоренка. Таке рішення було прийнято у зв'язку із затриманням в Білорусі німецьких журналістів та ануляції їх акредитацій.

Про це повідомляє "Sputnik Білорусь".

В МЗС Німеччини зазначили, що в п'ятницю і суботу в Білорусі безпричинно були затримані цілий ряд журналістів, після чого їм анулювали акредитації.

"Я можу повідомити, що у зв'язку з цим посол Білорусі був терміново запрошений сьогодні на розмову в МЗС Німеччини", - повідомив Бургер.

Також у МЗС зазначили, що Німеччина прийняла рішення вийти з німецько-білоруських стратегічної консультативної групи, яка займалася активізацією двосторонніх відносин у політиці, економіці, культурі і цивільному суспільстві.

Нагадаємо, під час акції протесту 27 серпня силовики Білорусі затримали півсотні журналістів.

До цього білоруські влади заблокували роботу двох опозиційних сайтів видань.

Крім цього у Білорусі заявляли про блокування роботи більше 70 інформаційних ресурсів, серед них білоруська служба "Радіо Свобода".

Як писало РБК-Украина, раніше в Європейському союзі засудили утиски опозиційної і незалежної преси в Білорусі.