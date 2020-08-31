ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МЗС Німеччини викликав білоруського посла через затримання журналістів

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Білорусі Дениса Сидоренка. Таке рішення було прийнято у зв'язку із затриманням в Білорусі німецьких журналістів та ануляції їх акредитацій.

Про це повідомляє "Sputnik Білорусь".

В МЗС Німеччини зазначили, що в п'ятницю і суботу в Білорусі безпричинно були затримані цілий ряд журналістів, після чого їм анулювали акредитації.

"Я можу повідомити, що у зв'язку з цим посол Білорусі був терміново запрошений сьогодні на розмову в МЗС Німеччини", - повідомив Бургер.

Популярні новини

Також у МЗС зазначили, що Німеччина прийняла рішення вийти з німецько-білоруських стратегічної консультативної групи, яка займалася активізацією двосторонніх відносин у політиці, економіці, культурі і цивільному суспільстві.

Нагадаємо, під час акції протесту 27 серпня силовики Білорусі затримали півсотні журналістів.

До цього білоруські влади заблокували роботу двох опозиційних сайтів видань.

Крім цього у Білорусі заявляли про блокування роботи більше 70 інформаційних ресурсів, серед них білоруська служба "Радіо Свобода".

Як писало РБК-Украина, раніше в Європейському союзі засудили утиски опозиційної і незалежної преси в Білорусі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьМИД Германиипосол