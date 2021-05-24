У Польщі порушили справу через примусову посадку літака з Протасевичем у Мінську

Генеральна прокуратура Польщі порушила кримінальну справу у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську. Літак летів з Греції до Литви.

За словами представника Генпрокуратури Лукаша Лапчинського, справа буде розслідуватися у зв'язку з "використанням обману і погроз для встановлення контролю над літаком і укладення його пасажирів у в'язницю".

Нагадаємо, в неділю в Мінську змушене сів літак компанії Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Білоруська влада заявила, що посадка літака сталася через те, що на борту літака могла знаходитися вибухова речовина. При цьому в Мінську підтвердили, що до пасажирського літака направляли винищувач Міг-29.

У підсумку після посадки в Мінську затримали одного із засновників Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Як писало РБК-Україна, Литва почала розслідування про посадку літака Ryanair в Мінську.

Також повідомлялося, що НАТО зажадало розслідування примусової посадки літака Ryanair.