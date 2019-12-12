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Росія вислала двох співробітників німецького посольства

Новини » В світі     12.12.2019 - 10:39
Росія вислала двох співробітників німецького посольства
Фото: МЗС Росії (twitter.com/MID_RF)

Співробітники німецького посольства повинні покинути країни у протягом тижня

Російська Федерація оголосила персонами нон грата двох співробітників німецького посольства в Росії на знак протесту через висилки співробітників російського посольства в Берліні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Крім цього у російське Міністерство закордонних справ викликали посла Німеччини Гезу Андреаса фон Гайра в знак протесту з рішенням уряду Німеччини від 4 грудня 2019 року про оголошення двох співробітників російського посольства в Берліні персонами нон грата.

Нагадаємо, 4 грудня Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з вбивством громадянина Грузії Зелімхана Хангошвили в Берліні. Генпрокуратура ФРН заявила, що у неї достатньо фактичних доказів причетності держорганів РФ або Чечні до вбивства громадянина Грузії.

Зазначимо, Хангошвили застрелили в серпні в центральному парку Берліна. За підозрою у вбивстві був затриманий 49-річний уродженець Чечні, він знаходиться в СІЗО. Вбитий вважався довіреною особою органів безпеки, входив до складу антитерористичного підрозділу грузинського МВС і брав участь в спецопераціях. У Росії повідомляли, що просили про екстрадицію Хангошвили. При цьому в Міністерстві юстиції Німеччини заявили, що не отримували запит від Росії про екстрадицію грузина.

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