МЗС Німеччини: "Північний потік-2" поки не відповідає нормам ЄС

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що процес сертифікації "Північний потік-2" триває. Однак зараз газопровід не відповідає нормам ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

За словами міністра, в рамках коаліційних переговорів було заявлено, що до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право в галузі енергетики.

"Це означає, що на цей час цей газопровід не може бути схвалений", - сказала вона.

Дипломат також вказала, трубопровід поки не відповідає приписам Євросоюзу.

Раніше німецьке Федеральне мережеве агентство оголосило про припинення сертифікації, необхідної для початку прокачування блакитного палива по трубопроводу.