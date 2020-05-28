Кулеба призначив відповідального за санкції

Відповідальним за санкції став Олексій Макеєв
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив спецпредставника з питань санкційної політики. Ним став посол з особливих доручень Олексій Макеєв.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
Макеєв буде займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики, зокрема щодо Росії як держави-агресора.
Макеєв у МЗС України займає посаду директора Департаменту політики і комунікацій. Він народився 1975 року у Києві. Закінчив інститут міжнародних відносин у КНУ.
Працював у посольствах України в Швейцарській Конфедерації, Федеративній Республіці Німеччина.
Нагадаємо, у період пандемії Росія намагається позбутись санкцій, роблячи відповідні заяви. Втім, у ЄС та США запевняють, що тиск на РФ буде продовжуватись через її агресію проти України.
Зокрема, в інтерв'ю РБК-Україна Дмитро Кулеба заявив, що послаблення санкцій влітку в Європейському союзі в зоні контрольованого ризику.
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Автор: Анастасия Рокитна