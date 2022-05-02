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Ситуація у невизнаному Придністров'ї напружена, - Генштаб ЗСУ

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 19:39
Ситуація у невизнаному Придністров'ї напружена, - Генштаб ЗСУ Фото: "Збройні сили" невизнаного Придністров'я (facebook.com/novostipmrcom)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо загроз із боку невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

На молдовському лівобережжі Дністра фіксують продовження інформаційної кампанії з дискредитації України. Населення "Придністровської Молдавської Республіки" готують до "вторгнення" Збройних сил України.

"На Бесарабському напрямку обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Противник через підконтрольні засоби масової інформації продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров’я з боку України", – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник МЗС Кулеба заявив, що бойові дії в "ПМР" зашкодять інтересам багатьох. Україна, Молдова та ЄС спільно працюватимуть над недопущенням ескалації в регіоні.

До слова, російські окупанти ведуть до гуманітарної катастрофи захоплені території України.

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