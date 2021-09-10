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"Їх завдання народжувати дітей": таліби заборонили жінками обіймати посади в уряді

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Афганістан, П'ятниця 10 вересня 2021 21:34
"Їх завдання народжувати дітей": таліби заборонили жінками обіймати посади в уряді Фото: Талібан заборонив жінкам обіймати посади в уряді (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Представники "Талібану" переконані у тому, що в Афганістані нема потреби у тому, аби жінки обіймали посади в уряді. На їх думку, вони повинні народжувати дітей та займатися їх освітою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника руху "Талібан" Саєда Зекрулла Хашимі в ефірі TOLO news.

"Жінки Афганістану дають життя народу Афганістану, навчають ісламської етики. Жінка не може виконувати роботу в міністерстві", - заявив представник талібів.

За словами Саєда Зекрулла Хашимі, робота в уряді є, нібито, непосильною для жінок. Також він порівняв це з проституцію, яку, нібито, угледів в США.

"За останні 20 років, що б не говорили про це ЗМІ, США і їх маріонетковий уряд, хіба це не представляло собою ні що інше, як проституцію на робочому місці?" - додав Хашимі.

Відзначимо, що представники руху "Талібан" обіцяли дотримуватися прав жінок в Афганістані. При цьому вони заборонили їм бути присутніми в одних кабінетах з хлопчиками й чоловіками під час навчання та зобов’язали носити нікаб. Радикальний рух наполягає на тому, аби в навчальних закладах був окремий вихід для дівчат й жінок, аби вони не перетиналися на перервах з учнями та студентами іншої статі.

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Талібан Афганистан
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