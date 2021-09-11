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Афганці почали отримувати погрози від талібів за евакуацію і допомогу США

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Афганістан , Субота 11 вересня 2021 07:24
Афганці почали отримувати погрози від талібів за евакуацію і допомогу США Фото: таліби почали переслідувати афганців, які допомагали США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Співробітники афганських сил спеціального призначення, які допомагали американцям покинути країну, почали отримувати погрози від руху "Талібан". Бойовики погрожують розправою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За словами одного з високопоставлених чиновників, афганці, яких тренувало ЦРУ, допомогли втекти з Афганістану близько 2 тис. американців і близько 5,5 тис. співробітників посольств, громадян третіх країн і афганських громадян.

Чиновник зазначив, що більшість цих бійців під час захоплення "Талібаном" влади в Афганістані перебували на півдні країни, але прибули в Кабул, щоб допомогти Сполученим Штатам з евакуацією.

Він стверджує, що таліби встановили особи деяких з них і тепер погрожують розправою їм і членам їхніх сімей.

Інші держслужбовці зазначили, що без допомоги цих людей евакуюватися з Афганістану було б значно важче.

Washigton post не пише, скільки таких афганців, але відзначає бюрократичні труднощі, з якими вони стикаються при переселенні в США.

Нагадаємо, що бойовики вбили Рохуллу Салеха, старшого брата колишнього віце-президента Афганістану Амруллы Салеха. Він оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави після від'їзду з країни поваленого президента Ашрафа Гані.

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Афганистан Талібан
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