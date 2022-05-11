МЗС Франції не виключив візиту Макрона до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон може здійснити візит до Києва. Однак для цього не склалися необхідних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МЗС Франції Анн-Клер Лежандри в ефірі BFM .

"Президент Франції не виключає візиту до Києва. (Зараз, - ред.) немає практичних факторів, які можуть сприяти цьому візиту", - сказала вона.

Про які умови йдеться у французькому дипломатичному відомстві не повідомили.

Нагадаємо, раніше Макрон запропонував створити нову "європейську політичну спільноту" і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

Дмитро Кулеба вважає, що якщо в червні Європа не дасть статус кандидата на вступ до ЄС, то це буде обман України.

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