МИД Франции не исключил визита Макрона в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон может совершить визит в Киев. Однако для этого не сложились необходимые условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД Франции Анн-Клер Лежандры в эфире BFM .

"Президент Франции не исключает визита в Киев. (В настоящее время, - ред.) нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту", - сказала она.

О каких условиях речь во французском дипломатическом ведомстве не сообщили.

Напомним, ранее Макрон предложил создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину, поскольку вступление в ЕС может занять годы или десятилетия.

Дмитрий Кулеба считает, что если в июне Европа не даст статус кандидата на вступление в ЕС, то это будет обман Украины.

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