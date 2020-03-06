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МЗС дав рекомендації українцям в Іспанії через коронавірус

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 14:55
МЗС дав рекомендації українцям в Іспанії через коронавірус
Фото: будівля МЗС України (РБК-Україна)

В Іспанії кількість хворих коронавірусом наближається до 300

Міністерство закордонних справ надало рекомендації українцям в Іспанії через збільшення кількості захворювань коронавірусом в цій країні. Про це йдеться в заяві МИД.

зокрема, українцям, які знаходяться на території Іспанії, або планують відвідати країну, рекомендують уникати контактів з хворими, вживати заходів особистої гігієни, а також дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров'я України , Испании.

"У разі виявлення підвищеної температури, сухого кашлю і відчуття нестачі повітря при диханні, рекомендується обмежити пересування та невідкладно звернутися в медичний заклад або зателефонувати за єдиним номером екстреної (медичної) допомоги: 112", - йдеться в повідомленні.

У разі виникнення загрози життю і здоров'ю українців закликали звертатися в посольство України в Іспанії - тел. + 34 620 641 324; генеральне консульство України в Барселоні - тел. + 34 629 382 936; консульства України в Малазі - тел. + 34 636 548 017. Також можна звертатися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України - тел. + 38044238 16 57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Відзначимо, на цей час в Іспанії зафіксовано 296 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що станом на 6 березня коронавірус не зафіксований лише у 4 з 27 країн Європейського союзу. "Чистими" залишаються Болгарія, Кіпр, Мальта і Словаччина.

Також повідомлялося, що на ранок 6 березня кількість хворих коронавірусом у світі становила близько 100 тисяч чоловік. При цьому понад 55 тисяч вилікувались.

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