У світі від коронавіруса одужали понад 55 тисяч осіб

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Всього в світі захворіли коронавірусом близько 100 тисяч осіб

У світі 55 424 людини одужали після захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Всього в світі зафіксовано 98 387 випадків коронавіруса. Більшість - 80,5 тисяч, зареєстровані на материковій частині Китаю. Більше тисячі випадків зафіксовані в Південній Кореї (6284), Італії (3858) та Ірані (3513).

Загинули від коронавіруса 3383 людини у світі. З них 2931 летальний випадок у Китаї, 148 - в Італії, і 107 - в Ірані.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції коронавірусом заразився депутат французької Національної асамблеї парламенту. Він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з проблемами дихальних шляхів.

Також повідомлялося, що 5 березня першу смерть від коронавіруса зафіксували у Великобританії. Помер літній пацієнт, який був доставлений в лікарню 4 березня, де у нього виявили коронавірус.

Крім цього у Всесвітній організації охорони здоров повідомили, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.