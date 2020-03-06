ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У світі від коронавіруса одужали понад 55 тисяч осіб

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 09:23
У світі від коронавіруса одужали понад 55 тисяч осіб
Ілюстративне фото (flickr.com)

Всього в світі захворіли коронавірусом близько 100 тисяч осіб

У світі 55 424 людини одужали після захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Всього в світі зафіксовано 98 387 випадків коронавіруса. Більшість - 80,5 тисяч, зареєстровані на материковій частині Китаю. Більше тисячі випадків зафіксовані в Південній Кореї (6284), Італії (3858) та Ірані (3513).

Загинули від коронавіруса 3383 людини у світі. З них 2931 летальний випадок у Китаї, 148 - в Італії, і 107 - в Ірані.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції коронавірусом заразився депутат французької Національної асамблеї парламенту. Він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з проблемами дихальних шляхів.

Також повідомлялося, що 5 березня першу смерть від коронавіруса зафіксували у Великобританії. Помер літній пацієнт, який був доставлений в лікарню 4 березня, де у нього виявили коронавірус.

Крім цього у Всесвітній організації охорони здоров повідомили, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.

Закриті школи, посилена дезинфекція та заборона концертів: НС в Чернівцях через коронавірус У Донецькій області жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус
Новини України Коронавірусболезнь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся