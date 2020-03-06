МИД дал рекомендации украинцам в Испании из-за коронавируса

Фото: здание МИД Украины (РБК-Украина)

В Испании количество заболевших коронавирусом близится к 300

Министерство иностранных дел дало рекомендации украинцам в Испании из-за увеличения количества заболеваний коронавирусом в этой стране. Об этом говорится в заявлении МИД.

В частности, украинцам, которые находятся на территории Испании, или планируют посетить страну, рекомендуют избегать контактов с больными, принимать меры личной гигиены, а также следовать рекомендациям органов здравоохранения Украины и Испании.

"В случае обнаружения повышенной температуры, сухого кашля и ощущения нехватки воздуха при дыхании, рекомендуется ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по единому номеру экстренной (медицинской) помощи: 112", - говорится в сообщении.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью украинцев призвали обращаться в посольство Украины в Испании - тел. + 34 620 641 324; генеральное консульство Украины в Барселоне - тел. + 34 629 382 936; консульство Украины в Малаге - тел. + 34 636 548 017. Также можно обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины - тел. + 38044238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Отметим, на данный момент в Испании зафиксировано 296 случаев коронавируса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 6 марта коронавирус не зафиксирован лишь в 4 из 27 стран Европейского союза. "Чистыми" остаются Болгария, Кипр, Мальта и Словакия.

Также сообщалось, что на утро 6 марта количество заболевших коронавирусом в мире составляло около 100 тысяч человек. При этом более 55 тысяч вылечились.