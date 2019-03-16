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МЗС Британії заявило про підтримку України у протистоянні російській агресії

Новини » Політика    16.03.2019 - 02:29
МЗС Британії заявило про підтримку України у протистоянні російській агресії
Фото: Джеремі Хант (wikipedia.org)

Джеремі Хант пообіцяв продовжувати вживати заходів у відповідь на дії Росії з дестабілізації України

Велика Британія послідовно підтримує Україну у зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці та іншими випадками російської агресії, а також пов'язані з цим санкції. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант, передає РБК-Україна з посиланням на британський МЗС.

Хант зазначив, що санкції є ще одним прикладом того, як міжнародне співтовариство виступає проти Росії, оскільки вона постійно порушує міжнародне право.

"Сьогодні Велика Британія і наші міжнародні партнери в ЄС, Австралії, Канаді та США спрямували Росії однозначний сигнал про те, що її напад на українські судна в Керченській протоці і Чорному морі минулого року було абсолютно неприйнятним", - йдеться в повідомленні.

Глава британського МЗС також пообіцяв продовжувати вживати необхідних спільних заходів у відповідь на дії Росії з дестабілізації України.

"Росія повинна негайно звільнити 24 затриманих військовослужбовців і повернути захоплені судна... Росія повинна дозволити вільний і безперешкодний прохід українських і міжнародних судів через Керченську протоку і Азовське море", - підкреслив Хант.

Нагадаємо, 15 березня Сполучені Штати і Канада розширили антиросійські санкції у зв'язку з нападом Росії на українські судна в Керченській протоці. Під обмеження потрапили, зокрема, глава "Роснафти" Ігор Сечін, глава ВТБ Андрій Костін і колишній керівник РЖД РФ Володимир Якунін.

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