МЗС Британії: дії РФ в Україні представляють серйозну загрозу міжнародним нормам

Ілюстративне фото (twitter.com/foreignoffice)

У МЗС країни також заявили, що дії РФ порушують міжнародне право

Дії Російської Федерації в Україні представляють серйозну загрозу міжнародним нормам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Британії, опубліковане в Twitter.

В МЗС Сполученого Королівства заявили, що "дії Росії в Україні порушують міжнародне право і представляють серйозну загрозу міжнародним нормам, які нас захищають".

russia's actions in Ukraine breach international law and present a serious threat to the international norms that protect us. #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/I8lO4VbpxA — Foreign Office (@foreignoffice) March 14, 2019

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон на відкритті конференції заявив, що РФ залишається основною загрозою безпеки в Європі. Глава Міноборони Британії навів багато прикладів продовження агресії і втручання на Донбасі і в морі, захоплення українських судів і заручників. Він зазначив, що репутація Росії неухильно падає через повне нехтування основоположними правами, в тому числі повагою суверенітету і територіальної цілісності держав; порушення умов ракетного договору.

Як писало РБК-Україна раніше, Вільямсон підкреслював, що Росія повинна заплатити за анексію Криму і отруєння Скрипалів.