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МЗС Британії: дії РФ в Україні представляють серйозну загрозу міжнародним нормам

Новини » Політика    14.03.2019 - 13:13
МЗС Британії: дії РФ в Україні представляють серйозну загрозу міжнародним нормам
Ілюстративне фото (twitter.com/foreignoffice)

У МЗС країни також заявили, що дії РФ порушують міжнародне право

Дії Російської Федерації в Україні представляють серйозну загрозу міжнародним нормам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Британії, опубліковане в Twitter.

В МЗС Сполученого Королівства заявили, що "дії Росії в Україні порушують міжнародне право і представляють серйозну загрозу міжнародним нормам, які нас захищають".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон на відкритті конференції заявив, що РФ залишається основною загрозою безпеки в Європі. Глава Міноборони Британії навів багато прикладів продовження агресії і втручання на Донбасі і в морі, захоплення українських судів і заручників. Він зазначив, що репутація Росії неухильно падає через повне нехтування основоположними правами, в тому числі повагою суверенітету і територіальної цілісності держав; порушення умов ракетного договору.

Як писало РБК-Україна раніше, Вільямсон підкреслював, що Росія повинна заплатити за анексію Криму і отруєння Скрипалів.

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