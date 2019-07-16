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МЗС Британії виключив екстрадицію Ассанжа до країн зі смертною карою

Новини » В світі    16.07.2019 - 10:33
МЗС Британії виключив екстрадицію Ассанжа до країн зі смертною карою
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Між Великою Британією і Еквадором була досягнута згода

Засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж не буде виданий жодній країні, в якій діє смертна кара. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Великої Британії Алан Данкан на прес-конференції за підсумками зустрічі в Кіто з міністром закордонних справ Еквадору Хосе Валенсією, повідомляє EFE.

Як зазначається, між Великою Британією і Еквадором була досягнута згода.

"Засновник WikiLeaks не буде виданий жодній країні, де застосовується смертна кара. Між двома країнами (Великою Британією і Еквадором) була досягнута згода про це", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що в цьому році у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.

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Новини України Джулиан Ассанж
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