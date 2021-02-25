У ВООЗ виступили проти введення паспортів вакцинації
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорти вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Оскільки поки що не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.
Про це повідомляє Daily Mail.
Експерти ВООЗ відзначають, що немає доказів того, що людина, яка отримала щеплення, є безпечним для оточуючих, оскільки у вчених немає підтверджень, що вакцинація істотно скорочує передачу вірусу. Таким чином, людина, яка отримала щеплення від коронавірусу все одно може переносити вірус і передавати його тим, хто не встиг вакцинуватися.
В організації додали, що пасажири з щепленнями не повинні мати можливості обходити існуючі обмеження на поїздки, спрямовані на скорочення вірусу.
"Зараз сертифікати імунітету не рекомендуються як необхідні для міжнародних подорожей. Це тому що, по-перше, вакцини не доступні для всіх, що може тільки обмежити, а не відкрити можливості для подорожей. По-друге, у нас зараз недостатньо даних, щоб зрозуміти, чи допоможе вакцинація припинити передачу вірусу", - заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан.
Нагадаємо, спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з глобального реагування на COVID-19 Девід Набарро заявив, що сертифікат вакцинації від коронавірусу може стати важливим для міжнародних подорожей в майбутньому.
Раніше ВООЗ закликали країни не вводити так звані "COVID-паспорта". Проте, якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають в організації.