У ВООЗ виступили проти введення паспортів вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорти вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Оскільки поки що не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.

Експерти ВООЗ відзначають, що немає доказів того, що людина, яка отримала щеплення, є безпечним для оточуючих, оскільки у вчених немає підтверджень, що вакцинація істотно скорочує передачу вірусу. Таким чином, людина, яка отримала щеплення від коронавірусу все одно може переносити вірус і передавати його тим, хто не встиг вакцинуватися.

В організації додали, що пасажири з щепленнями не повинні мати можливості обходити існуючі обмеження на поїздки, спрямовані на скорочення вірусу.

"Зараз сертифікати імунітету не рекомендуються як необхідні для міжнародних подорожей. Це тому що, по-перше, вакцини не доступні для всіх, що може тільки обмежити, а не відкрити можливості для подорожей. По-друге, у нас зараз недостатньо даних, щоб зрозуміти, чи допоможе вакцинація припинити передачу вірусу", - заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан.