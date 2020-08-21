У МЗС Білорусі відповіли на санкції Євросоюзу

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей закликав Європейський союз допомогти білоруському державі вийти з кризи без політичних важелів впливу. Він вважає необхідним замість санкцій дати можливість Білорусі пройти етапи "дорослішання".

Про це йдеться в заяві Макеєва до глав МЗС країн Євросоюзу.

За його словами, введення санкцій з боку ЄС в Білорусі розглядають як недоброзичливі дії, що завдають шкоди суверенітету Білорусі.

"У нас зараз складна ситуація. Але яка з ваших країн не проходила хворобливі етапи національного дорослішання? Дайте і нам його пройти. Краще з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших очевидних важелів", - йдеться в заяві глави МЗС Білорусі.

Він додав, що санкції не можуть залишитися без протидії з боку Білорусі, проте додав, що вірить у можливість міждержавних відносин між країнами.

"Це в інтересах всіх: і Білорусі, і Європи, і всієї Євразії. Прошу задуматися про це без емоцій", - написав Макей.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський союз офіційно заявив про неприйняття результатів виборів в Білорусі і початку підготовки санкцій щодо відповідальних за фальсифікації під час голосування та силовий розгін демонстрантів.

При цьому в МЗС Польщі закликали Євросоюз не обмежуватися санкціями по відношенню до Білорусі, але й запропонувати план з врегулювання конфлікту.

Також РБК-Україна писало, що Литва внесла президента Білорусі Олександра Лукашенка в "чорний список" осіб, яким хочуть заборонити в'їзд в країну.