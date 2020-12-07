МЗС: Байдену не потрібно пояснювати, що таке Україна

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обраному президенту США Джо Байдену не потрібно пояснювати, що таке Україна. За його словами, Байден та люди навколо нього дуже добре "знають файл".

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Безумовно, добре, що Джо Байден є першим в історії президентом США, якому в перший рік роботи не потрібно пояснювати, що таке Україна... Він дуже добре знає файл, і люди навколо нього теж", - заявив міністр.

Глава МЗС України підкреслив, що останній рік-півтора тема України у внутрішній політиці США була болючою. Однак наша країна пройшла цей період гідно.

Він зазначив, що Україна не втручалася і не підігравала спробам використовувати нашу країну у внутрішньоамериканській історії.

"Ще один важливий елемент - безумовно, ми будемо чути надалі набагато менше нереалістичних ідей щодо "побудови мостів" з Росією, що треба щось "перезавантажувати" з РФ, попри відсутність будь-яких конструктивних кроків з її боку", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що у цієї адміністрації інший підхід у цьому плані.

"Розраховуємо і на велику підтримку у протидії російській агресії... Я думаю, що США інтенсивніше будуть залучатися до тем боротьби з корупцією, судової реформи. Але тут наш порядок денний збігається, і ми готові розвивати активну взаємодію з США на цих треках", - додав міністр.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України вважають, що поставка зброї Україні від США триватиме і при новій владі в Америці.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня США на засіданні ОБСЄ запевнили, що ніколи не визнають російську окупацію Криму.