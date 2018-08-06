МЗС: у різних країнах засуджено понад 6,5 тис. українів

Наразі понад 10 тис. українців затримані у різних країнах світу

У різних країнах світу понад 6,5 тис. українів засуджено до позбавлення волі. Про це у ході брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

Так, Заяць повідомив, що наразі понад 10 тис. українців затримані у різних країнах світу, більшість з них - засуджено.

"Станом на 30 червня 2018 року заарештовано, затримано, засуджено і відбувають покарання в різних країнах світу понад 10 тис. громадян України. Це цифра дуже велика. З них більше 6,5 тис. засуджено до позбавлення волі", - заявив він.

За словами представника вітчизняного зовнішньополітичного відомства, консульська служба МЗС працює над кожним з цих випадків.

"Перший пріоритет для нас - це політично мотивовані засудження, засудження до смертної кари та засудження до довічного позбавлення волі", - зазначив він.

Заяць також додав, що останнім часом разом з колегами з Міністерства юстиції України було значно активізовано роботу щодо укладення договорів про передачу засуджених осіб до України.

"Станом на зараз є чинними і ратифікованими такі договори з 14 державами. Це дозволяє в стандартному режимі засуджених, у разі їх бажання, переводити для відбування покарання до України", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень Олександр Костенко, який звільнився після закінчення терміну ув'язнення в російській в'язниці, перетнув кордон і прямує до Києва.