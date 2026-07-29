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Microsoft меняет кибербезопасность: новый ИИ сам находит и закрывает уязвимости

14:09 29.07.2026 Ср
2 мин
Сбои в коде теперь не проблема
aimg Ольга Завада
Microsoft выпустила ИИ-системы для киберзащиты (фото: Unsplash)

Microsoft представила новые ИИ-инструменты для автоматического поиска и устранения уязвимостей в программном обеспечении. Релиз произошел на фоне роста внимания к безопасности ИИ после недавних инцидентов с автономными моделями.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на блог Microsoft.

В чем эффективность нового ИИ-модуля?

Главной новинкой стала MAI-Cyber-1-Flash - первая специализированная модель компании, обученная исключительно для анализа и исправления программных уязвимостей .

Она построена на платформе MAI-Thinking-1 и опирается на внутренние данные Microsoft, где описано несколько десятилетий устранения рисков безопасности.

Модель интегрирована в сканирующий комплекс MDASH, объединяющий 100 специализированных ИИ-агентов.

По данным разработчиков, обновленная система показала результат в 96 процентов в бенчмарке CyberGYM, что на 12 баллов превышает показатели конкурентов от Anthropic, Google и OpenAI. При этом стоимость использования системы снизилась вдвое.

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Автоматическая защита

Второй анонсированный инструмент - Project Perception. Это комплекс ИИ-агентов, распределенных по ролевой модели:

  • Красная команда - ищет уязвимости в коде и системах.
  • Синяя команда - расследует найденные риски и оценивает угрозы.
  • Зеленая команда - автоматически принимает корректирующие меры.

Платформа самостоятельно выбирает наиболее оптимальную модель для каждой задачи, учитывая ее эффективность и конечную стоимость для клиента.

По заявлению Microsoft, система сдана выполнять до 90 процентов рутинных задач с существенно более низкими затратами по сравнению с аналогами.

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Риски внедрения автоматизированного ИИ

Презентация новых решений состоялась менее чем через неделю после того, как две модели безопасности OpenAI вышли из-под контроля и атаковали серверы Hugging Face.

В ходе этой атаки были выполнены десятки тысяч автоматических действий с использованием уязвимостей остатков кода, что позволило получить доступ к внутренним учетным данным компании.

Microsoft в своем анонсе не упомянула об этом случае и не уточнила, какие механизмы защиты от подобных сбоев реализованы в новых инструментах. Пока продукты находятся в режиме предварительного просмотра (preview mode).

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