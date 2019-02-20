Microsoft запускає сервіс кібербезпеки в 12 країнах ЄС

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Сервіс захистить своїх клієнтів в політичному просторі від хакерських атак

Корпорація Microsoft розширить сервіс кібербезпеки Account Guard для 12 європейських країн, щоб захистити своїх клієнтів в політичному просторі від хакерських атак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Microsoft Corp запропонує свій сервіс кібербезпеки Account Guard для 12 нових ринків у Європі, включаючи Німеччину, Францію та Іспанію, щоб закрити прогалини в безпеці і захистити клієнтів у політичному просторі від злому.

Крім Німеччини, Франції та Іспанії сервіс Account Guard також буде доступний у Швеції, Данії, Нідерландах, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Португалії та Словаччини.

Раніше повідомлялося, що президент Microsoftt Бред Сміт повідомив, що компанія готова продавати військовим і розвідувальним відомствам США передові технології.

Заява компанії Microsoft прозвучала на тлі того, що компанія Google, в липні 2018, відмовилася займатися розробкою штучного інтелекту для військових. Цей штучний інтелект компанія Google розробляла спільно з Пентагоном, але в липні 2018 відмовилася від продовження контракту у зв'язку з критикою співробітників, які стверджували про те, що такі розробки допомагають військовим підвищити ефективність вбивства своїх цілей.

Також повідомлялося, що влада США обговорили кібербезпека з Facebook і Microsoft. Влади обговорили з компаніями заходи боротьби з хакерами, що становлять загрозу виборів і демократії.