Microsoft намерена продавать свои технологии Пентагону

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Глава Microsoft заявил, что это не было трудным решением

Президент Microsoftt Брэд Смит сообщил, что компания готова продавать военным и разведовательным ведомствам США передовые технологии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Смит рассказал, что это технологии, которые необходимы "для создания необходимой защиты", а также для сборки вооружений, которые снабженные искусственным интеллектом.

"Это не было трудным решением. Microsoft была создана в США, имеет штаб-квартиру в США и выросла со всеми преимуществами, которые уже давно появились в этой стране", - рассказал Смит.

Сообщается, что заявление компании Microsoft прозвучало на фоне того, что компания Google, в июле 2018, отказалась заниматься разработкой искусственного интеллекта для военных. Этот искусственный интеллект компания Google разрабатывала совместно с Пентагоном, но в июле 2018 отказалась от продолжения контракта в связи с критикой сотрудников, которые утверждали о том, что такие разработки помогают военным повысить эффективность убийства своих целей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что власти США обсудили кибербезопасность с Facebook и Microsoft. Власти обсудили с компаниями меры борьбы с хакерами, что представляют угрозу выборам и демократии.